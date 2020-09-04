الصحة: فحص أكثر من 800 ألف طفل حديث الولادة بمبادرة رئيس الجمهورية لعلاج ضعف السمع

أعلنت وزارة الصحة و السكان، عن نتائج مبادرة رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع عند الأطفال حديثي الولادة. وأوضحت الوزارة، تفاصيل المباراة كالتالي:- تم فحص 816 ألف و 875 طفلا من حديثي الولادة. تستهدف المبادرة الكشف على الأطفال من عمر يوم الى 28 يوم. Advertisements انطلاق المبادرة في 1364 وحدة صحية حتى الان. الكشف المبكر يجنب الطفل الإعاقة السمعية ويسهل فرصة العلاج. تحديث شهادة ميلاد الأطفال وادراج خانة الفحص السمعي بها.

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