تعرف على مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الجمعة

لو مسافر بالقطار، نعرض لك مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الجمعة الموافق ٤ /٩ /2020.
توفر هيئة السكة قطارات لنقل الركاب إلى المحافظات بالوجه القبلى والبحرى من وإلى القاهرة.
وأعلنت وزارة النقل، قيام هيئة السكة الحديد بتعديل جداول القطارات على الوجهين القبلي والبحري .
وفيما يلى نستعرض لك مواعيد القطارات اليوم الجمعة :
مواعيد قطارات اسكندرية
تضم قائمة القطارات المتجهة من القاهرة إلي الإسكندرية، أرقام :« 1 و2 فئة الدرجة المميزة و 661 و 163 – قطارات مميزة.
قطاررقم 889 – مطور ، و 585 مكيف ويضم بعض العربات ذات الدرجة المميزة، و939 – مكيف.
تشمل قائمة قطارات الوجه البحري قطارات 129 و 119 و 1205 قطارات مميزة، تنطلق من القاهرة إلى الإسكندرية.
قطارات مكيفة وتضم 903 ، و905 و 901، من القاهرة إلي الإسكندرية، خلال الفترة الصباحية.
من القطارات المتجهة أيضا من القاهرة إلى الإسكندرية، و 1109 مكيف ومميز، و909 – مكيف فقط.
قطار رقم 567 – مكيف وبه بعض العربات المميزة، و991 – مكيف من القاهرة إلي الإسكندرية.
قطار رقم 571 – مكيف ومميز، و 89 – مكيف من محطة السكة الحديد بالقاهرة إلى الإسكندرية.
مواعيد القطارات المميزة
قطار رقم 1967 – مميز
يقوم القطار من محطة القاهرة في تمام الساعة 8:30 ويصل المحطة النهائية في تمام الساعة 12:20 بالإسكندرية.
قطار رقم 1901 – مميز
يتحرك القطار في تمام الساعة 14:40 من القاهرة، وينهي رحلته في الزقازيق بتمام الساعة 16:05.
قطار رقم 1103 – مميز
ينطلق القطار في تمام الساعة 11:00 من طنطا، ويصل دمياط محطته النهائية في تمام الساعة 12:50.
قطار رقم 281- مطور
ينطلق من القاهرة في الساعة 8:35 ويصل المحطة النهائية في المنصورة، بتمام الساعة 13:40.
قطار رقم 277 – مطور
يبدأ في التحرك في الساعة 7:10 من الزقازيق، ويصل المنصورة في الساعة 9:20.
قطار رقم 291 – مطور
يقوم من القاهرة في تمام الساعة 15:50، ويصل محطته النهائية في الزقازيق بتمام الساعة 18:45.
مواعيد قطارات الصعيد
قطار رقم 166 – مميز، و776 – مميز، و974 – مميز ، و 978 – vip و980 نفس الدرجة، و80 – مميز و158 – مميز.
تبدأ هذه القطارات التحرك من القاهرة بداية من الساعة 4:30 وحتى الساعة 10:30 يوميًا متجه لمحافظات الصعيد.
وينهي قطاري رقم 166 – مميز، و 776 الرحلة في محطة سكة حديد سوهاج.
ونهاية محطات قطاري و80 – مميز و 158 – في محطتي سكة حديد الأقصر وأسوان.
وينهي قطار رقم 980 درجة في أي بي رحلته في محطة سكة حديد أسوان جنوب الصعيد.
تشمل قائمة قطارات الصعيد، 982 – مكيف و 160 – مميز، و 986 – مكيف و186 – مميز، و970 – مكيف و162 و 1110 قطارات مميزة.
ينهي قطاري 982 و 986 الرحلة المنطلقة من محطة سكة حديد القاهرة في محطة الأقصر وأسوان.
بينما ينهي قطاري 160 و 186 في محطة السكة الحديد سوهاج والأقصر.
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