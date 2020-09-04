عظمى القاهرة 36 .. الأرصاد : طقس اليوم حار رطب على العاصمة

كما يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية مع شبورة مائية صباحا، فيما تشهد جنوب سيناء طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة، وطقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة.
أما عن حالة الطقس ليلا، فتوقع خبراء هيئة الأرصاد طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.
وتكون الظواهر الجوية أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحيانا (20% تقريبا) على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وشمال سلاسل جبال البحر الأحمر، وشبورة مائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة.
وبالنسبة لحالة البحرين الأحمر والمتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من 1.25 إلى 1.75 مترا والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 36 24
الإسكندرية 31 24
وادى النطرون 32 24
طنطا 34 24
شبين الكوم 34 24
دمنهور 31 24
بلطيم 31 24
مطروح 29 24
السلوم 32 23
سيوة 36 20
بورسعيد 30 25
دمياط 30 25
الزقازيق 34 24
المنصورة 36 24
الإسماعيلية 37 24
السويس 36 23
العريش 32 23
رفح 32 23
رأس سدر 36 25
نخل 37 23
نويبع 38 31
طابا 36 26
كاترين 35 18
الطور 36 26
شرم الشيخ 41 29
الغردقة 40 29
مرسى علم 38 28
الفيوم 37 25
بنى سويف 37 24
المنيا 38 24
أسيوط 39 23
سوهاج 40 25
قنا 41 27
الأقصر 42 27
أسوان 44 29
إدفو 43 28
أبو سمبل 43 28
الوادى الجديد 40 25
شلاتين 38 26
أبو رماد 37 26
حلايب 37 28
رأس حدربة 35 28
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