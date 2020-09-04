نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "ريهام عفيفي" تدعو المصريين في الداخل والخارج للتصويت بجولة الإعادة في المقال التالي
وأشارت "عفيفي"، إلى أن خطة العمل التي تنتوي أن تنتهجها داخل المجلس ستكون متناغمة مع التوجه الحزبي والتي تعتمد أولا وأخيرا على مصلحة الوطن والمواطن، وذلك تحت مظلة الدستور من خلال مواده المتعلقة بمجلس الشيوخ، وهي مواد من ٢٤٨ إلى ٢٥٤ وقانون مجلس الشيوخ رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠.
واختتمت عضو مجلس الشيوخ، أنه الآن يجري التنسيق لدعم مرشحو الحزب بجولة الإعادة المقرر عقدها للمصريين خارج مصر يومي الأحد 6 سبتمبر والاثنين 7 سبتمبر المقبلين، وداخل مصر يومي الثلاثاء 8 سبتمبر والأربعاء 9 سبتمبر ودعت عفيفي المصريين بالخارج والداخل بأن لا يضعوا حقهم الدستوري في التصويت واختيار من يمثلهم.
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