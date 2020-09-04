نشر موقع "دوت الخليج"، عددا من الأخبار والموضوعات الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال التقرير التالي:



من يخطب في الحرمين الشريفين اليوم.. تعرف على الشيخين

بحبه ورحمة أبويا .. فيديو جديد لـ عمرو دياب ودينا الشربيني من حفل زفاف

جريمة شنيعة.. أم تقتل 5 من أبنائها وتترك أكبرهم في القطار

شوبير يكشف "هدية " الزمالك لـ الأهلي عقب الفوز أمام بيراميدز..فيديو

كيف تعود الدراسة في المدارس مع استمرار كورونا .. منظمة الصحة تجيب

أم لـ 15 طفلا تنتظر مولودا جديدا .. تعرف على روتينها اليومي لرعاية عائلتها

تعرف على مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الجمعة

الصحة: فحص أكثر من 800 ألف طفل حديث الولادة بمبادرة رئيس الجمهورية لعلاج ضعف السمع

دعاء خليفة: تم سرقة حسابي خلال إصابتين بـ كورونا وموقفي معروف تجاه الدولة

لقاح كورونا يمنع الإصابة بأمراض خطيرة.. تفاصيل

فى 4 كليات.. موعد التقديم للالتحاق بجامعة القاهرة فرع الخرطوم







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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر حدث ليلا.. الصحة العالمية: تكشف عودة الدراسة في المدارس مع استمرار كورونا.. مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الجمعة..أم لـ 15 طفلا تنتظر مولودا جديدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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