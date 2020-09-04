كما تتلقي المبادرة الشكاوي الخاصة بالمخلفات بأنواعها والإشغالات والفساد،وتهتم بشكاوي المواطنين الخاصة القمامة وازالة التراكمات . .

ويتم استقبال شكاوي المواطنين عن طريق وسائل الاتصال الخاصة بالمبادرة وهي:رقم "الواتس أب" ( 01150606783 ) ورقم الخط الساخن (15330 ) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" (www.facebook.com/sotakmasmwo) ، والبريد الإلكتروني ( [email protected] ).

تتلقي وزارة التنمية المحلية عبر مبادرة "صوتك مسموع" شكاوي المواطنين فيما يتعلق بالإبلاغ عن مخالفات البناء والتعديات علي الاراضي الزراعية واملاك الدولة، وذلك لازالتها في المهد تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء والقيادة السياسية.

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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر التنمية المحلية تتلقى بلاغات مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية عبر 5 وسائل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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