مساجد مصر تتحدث اليوم عن الإيمان والعلم : الخطبة 10 دقائق

وأضاف الدكتور محمد مختار جمعة، فى بيان سابق له، أن الإيمان الصحيح يدفع إلى العلم النافع، ويَبني عليه في تحقيق مصالح البلاد والعباد، مؤكدا أن الخطبة ستكون أيضا في حدود عشر دقائق وبذات ضوابط إقامة الجمعة الماضية.
وتابع: "نسأل الله العلي العظيم أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين".
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