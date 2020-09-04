البرازيل تسجل 43773 إصابة بفيروس كورونا والإجمالي يتجاوز الأربعة ملايين

كشفت وزارة الصحة البرازيلية أن عدد الإصابات المؤكدة في البلاد بفيروس كورونا المستجد تجاوز أربعة ملايين.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 43773 حالة إصابة جديدة و834 وفاة بسبب الفيروس خلال الساعات ال(24) الماضية، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم الجمعة.
وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ أربعة ملايين و41 ألفا و638 حالة منذ بداية التفشي، بينما زاد العدد الرسمي للوفيات ليصل إلى 124614، وذلك في أسوأ تفش للفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية.
ومن جانبه، قال كريستوفام بارسيلوس الباحث في معهد الصحة العامة فيوكروز "إنه على عكس أوروبا وآسيا حيث ضرب الفيروس بشدة قبل أن يتراجع، فإن تفشي الفيروس في البرازيل يتقدم بوتيرة بطيئة ولكن ثابتة".
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