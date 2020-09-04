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البرازيل تسجل 43773 إصابة بفيروس كورونا والإجمالي يتجاوز الأربعة ملايين

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 كشفت وزارة الصحة البرازيلية أن عدد الإصابات المؤكدة في البلاد بفيروس المستجد تجاوز أربعة ملايين.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 43773 حالة إصابة جديدة و834 وفاة بسبب الفيروس خلال الساعات ال(24) الماضية، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم الجمعة.

وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ أربعة ملايين و41 ألفا و638 حالة منذ بداية التفشي، بينما زاد العدد الرسمي للوفيات ليصل إلى 124614، وذلك في أسوأ تفش للفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن جانبه، قال كريستوفام بارسيلوس الباحث في معهد الصحة العامة فيوكروز "إنه على عكس أوروبا وآسيا حيث ضرب الفيروس بشدة قبل أن يتراجع، فإن تفشي الفيروس في البرازيل يتقدم بوتيرة بطيئة ولكن ثابتة".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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