الصحفيين تنظم دورة تدريبية لأبناء الأعضاء لخريجى كليات التجارة

تنظم اللجنة الاقتصادية بنقابة الصحفيين بالتعاون مع نقابة تجاريين القاهرة دورات تدريبية لأبناء الزملاء الصحفيين لخريجي كليات التجارة وما يعادلها . ويشمل التدريب خريجى كليات التجارة في فروع (التسويق - المحاسبة والمراجعة - العمل المصرفي - الموارد البشرية ) لتأهيلهم لسوق العمل. Advertisements وتسجل الأسماء الراغبين فى الحصول على الدورات التدريبية لدى إيهاب أحمد بمجمع الخدمات. وأوضحت اللجنة الاقتصادية ان الأوراق المطلوبة: (صورة المؤهل الدراسي - صورة بطاقة الرقم القومي) وكانت قد نظمت اللجنة الاقتصادية عدة دورات سابقة لابناء الصحفيين فى بعض البنوك طوال الفترة الماضية .



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