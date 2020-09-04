صور.. نائب محافظ الجيزة يقود حملة إزالة للتعديات بقرية اللشت

وأوضحت المحافظة، فى بيان صحفى، أنه تم إزالة 9 حالات ما بين مساحات خرسانية ودور أرضى ومبانى بالطوب الأبيض ومحلات وأسوار وكشك كلها بنيت بالمخالفة على أراضى أملاك دولة ولاية الصرف والرى، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وجه نائب المحافظ على المرور بصفة دورية ومستمرة لمنع وقوع أى تعديات مرة أخرى على هذه المساحات بنطاق المركز والمدينة.

جاء ذلك فى أطار توجيهات أحمد راشد محافظ الجيزة بالتعامل بصورة حاسمة مع البناء على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة وإزالة أى تعديات واتخاذ جميع الإجراءات ضد المخالفين وعدم التهاون فى حق الدولة حفاظا على أراضى أملاك الدولة وعلى الرقعة الزراعية بالمحافظة.