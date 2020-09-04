عاجل.. الحكومة فى بيان رسمى: لا مساس بمجانية التعليم

أعلن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن ما تردد فى بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء حول إلغاء مجانية التعليم بالجامعات الحكومية بدايةً من العام الدراسى 2020-2021، عار عن الصحة.





وأوضح المركز الإعلامى، فى تقرير توضيح الحقائق اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء مجانية التعليم بالجامعات الحكومية بدايةً من العام الدراسى 2020-2021، مُوضحةً أنه لن يتم المساس بمجانية التعليم، باعتباره حقاً أصيلاً من حقوق المصريين يكفله الدستور والقانون، مُشددةً على اهتمام الدولة بتطوير ملف التعليم بمختلف المراحل، وتقديم خدمات تعليمية متطورة لكافة المواطنين على حد سواء.

وفى إطار حرص الدولة على الارتقاء بالمنظومة التعليمية، يتم العمل على عدد من المحاور، ويتمثل المحور الأول: فى رفع القدرة الاستيعابية لمنظومة التعليم العالي، من خلال التوسع فى إنشاء جامعات حكومية جديدة، حيث سيشهد العام الحالى افتتاح المراحل الأولى لعدد من الجامعات الأهلية، وهى: الجلالة، والعلمين، وجامعة الملك سلمان بفروعها الثلاثة بمدن رأس سدر، شرم الشيخ، الطور، وقد تم زيادة عدد الجامعات الخاصة والأهلية بنسبة 94.4%، لتصل إلى 35 جامعة عام 2020-2021، مقارنة بـ 18 جامعة عام 2014-2015.

كما بلغت الاعتمادات المالية للتوسع فى إنشاء الجامعات الأهلية التابعة للجامعات الحكومية 30 مليار جنيه عام 2020/2021، وجار البدء فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء 10 جامعات أهلية جديدة وهى (حلوان- أسيوط- بنى سويف- بنها- أسوان- المنيا- المنصورة- قناة السويس- بورسعيد- سوهاج).

بينما يتمثل المحور الثانى: فى تحسين جودة التعليم العالى والجامعات، من خلال مواصلة الجهود للارتقاء بمنظومة التعليم العالى والارتفاع بمستوى جودة مخرجاتها، والانتهاء من تحديث 80% من تطوير المناهج الدراسية لكافة التخصصات، أما المحور الثالث: يستهدف تحسين التصنيف الدولى للجامعات المصرية، حيث تواصل الدولة خلال العام الحالى 2020-2021، تقديم الدعم للجامعات المصرية والارتقاء بترتيبها فى التصنيفات الدولية، والاستمرار فى العمل على تحسين ترتيب مصر فى النشر الدولى.

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ويستهدف المحور الرابع دعم وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات بالجامعات، واستكمال إنشاءات الجامعة المصرية لتكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهى جامعة متخصصة فى تكنولوجيا البيانات والمعلومات.

فى حين يتضمن المحور الخامس: تطوير المناهج الدراسية للقطاع الطبى أسوة بالطب البشرى والصيدلي، مع الانتهاء من تطوير طوارئ مستشفى قصر العيني، ويستهدف المحور السادس: دعم الأنشطة الطلابية بتنفيذ خطة متكاملة لتوسيع مظلة النشاط الطلابى، تتضمن الأنشطة الفنية والرياضية والعلمية، سواء على المستوى المركزى بمعهد إعداد القادة والاتحاد الرياضى للجامعات، أو على مستوى الجامعات عبر الأسابيع الشبابية والفعاليات والأنشطة بكل جامعة على مدار العام.

وناشد المركز، جميع وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية ‏فى نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة بين طلاب الجامعات.