الداخلية تنفى شائعة اللوحات المعدنية القديمة للسيارات

نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء بشأن سحب اللوحات المعدنية القديمة للسيارات فى حالة عدم تركيب الملصق الإلكترونى.





وتواصل المركز مع وزارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لسحب اللوحات المعدنية القديمة للسيارات فى حالة عدم تركيب الملصق الإلكترونى.

وأوضحت الوزارة أنه يتم سحب رخص تسيير المركبات التى تحمل اللوحات المعدنية القديمة لدفع مالكيها للتوجه لوحدات المرور لاستبدالها بأخرى مؤمنة دون أن يترتب على ذلك أى غرامة أو عقوبة مالية وبغض النظر عن انتهاء رخصة التسيير من عدمه ودون الارتباط بمهلة تركيب الملصق الإلكترونى، فى ضوء توجه الدولة للتحول الرقمى وحرص الوزارة على إدارة الحركة المرورية إلكترونيا ورفع مستوى السلامة المرورية كخطوة نحو تطبيق منظومة النقل الذكية.