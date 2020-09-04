عاجل.. مجلس الوزراء: لا مد لفترة التصالح فى بعض مخالفات البناء

نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، صحة ما تردد فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، عن اعتزام الحكومة مد فترة التصالح فى بعض مخالفات البناء لمهلة جديدة، مؤكدا أنه لا صحة لمد فترة التصالح فى بعض مخالفات البناء لمهلة جديدة، وأن المدة التى منحها القانون للمخالفين للتصالح تنتهى فى 30 سبتمبر الجارى، ولن يتم قبول أى طلب تصالح جديد بعد انقضاء هذه المهلة.





وأكد المركز، فى بيان رسمى، اليوم الجمعة، أنه لن يتم قبول التصالح فى أى مخالفات جديدة، لإيقاف ظاهرة البناء العشوائى والحفاظ على الأراضى الزراعية، مضيفا: "سيتم إنشاء وحدات متخصصة لمتابعة المخالفات، تعمل هذه الوحدات على تمكين الدولة من رصد أى بناء مخالف، حيث يتم دراسة الحالة من خلال الوحدة المركزية، والتعامل الفورى معها، على أن يتم دعم تلك المنظومة بالتابلت للإسراع فى الإبلاغ عن المخالفة، فى مدة لا تجاوز الـ 48 ساعة وإزالتها على الفور". وناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى، تحرى الدقة والموضوعية ‏فى نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى "بلبلة الرأى العام وإثارة قلق المواطنين".

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