عاجل.. الزراعة: الأرز آمن تماما وخالى من مادة الزرنيخ السامة

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وتواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والتى نفت تلك الأنباء، بحسب تقرير كشف الحقائق الصادر عن مجلس الوزراء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاحتواء الأرز المصرى على نسب عالية من مادة الزرنيخ السام.
وأوضحت الوزارة أن الأرز المصرى سليم وآمن تمامًا، إذ يتم ريه بمياه نظيفة مع استخدام أسمدة ومبيدات فى زراعته مطابقة لكل المواصفات القياسية وخالية من أى مواد سامة أو محظورة.
وفى سياق متصل، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لترشيد المياه المستخدمة فى زراعة محصول الأرز، والتى تتمثل فى استنباط أصناف جديدة من الأرز، وهى (سخا سوبر 300- سخا 178- سخا 179) قليلة استهلاك المياه، وتتحمل الحرارة العالية والملوحة والجفاف، بالإضافة إلى زراعة أصناف تناسب المناطق المناخية، ونباتات تستطيع تخليص المياه من العناصر الثقيلة لاستخدامها فى أغراض أخرى، فضلاً عن تغيير مواعيد الزراعة بما يلائم الظروف الجوية الجديدة.
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