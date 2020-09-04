الزراعة: لا صحة لتفشى مرض الدرن بين الماشية أو أى أمراض وبائية

أعلن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن ما تردد فى بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء حول تفشى مرض الدرن بين الماشية بمختلف محافظات الجمهورية، عار عن الصحة.





وأوضح المركز الإعلامى، فى تقرير توضيح الحقائق اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتفشى مرض الدرن أو أى أمراض وبائية بين الماشية بأى من محافظات الجمهورية، وأن الوضع الصحى لكافة الماشية بمختلف المحافظات آمن تماماً، مُشددةً على شن حملات دورية لتحصين الماشية، بالإضافة إلى تشكيل لجان لمتابعة انتشار أى فيروسات أو أوبئة بينها، وذلك فى إطار جهود الدولة للحفاظ على الثروة الحيوانية.

وفى سياق متصل، فقد تم إطلاق برنامج مكثف فى شهر أبريل الماضى لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع خاصةً فى فصل الصيف، حيث تم تجهيز الوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية بكافة الأدوات واللقاحات لنجاح الحملة، فضلاً عن توفير جميع المعدات والأدوات التى تحتاجها اللجان البيطرية ومنها مهام الأمان الحيوى، وضمان كفاءة اللقاحات المستخدمة خلال مراحل التداول، وتوفير المطهرات والملابس الواقية لأداء مهام الطبيب البيطرية وفقاً لقواعد تطبيق الأمان الحيوى مع ضمان تدقيق بيانات التحصين.

وناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة والقلق بين المواطنين.