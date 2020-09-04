البيئة تنفى بيع جزر فى النيل للمستثمرين: محميات طبيعية

نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء بشأن بيع بعض جزر نهر النيل التابعة للمحميات الطبيعية لمستثمرين أجانب.





وتواصل المركز، بحسب تقرير توضيح الحقائق اليوم الجمعة، مع وزارة البيئة، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لبيع أى من جزر نهر النيل التابعة للمحميات الطبيعية لمستثمرين أجانب.

وشددت الوزارة على أن كل الجزر التابعة للمحميات الطبيعية لا يجوز التنازل عنها أو التصرف فيها بأى شكل من الأشكال، وأن الدولة حريصة على الحفاظ على كل محمياتها الطبيعية وعدم المساس بأى منها، مشيرة إلى أن جزر نهر النيل غير معلنة جميعها كمحميات طبيعية مع اعتبارها أملاكاً للدولة يحق لها التصرف فيها بما يتناسب مع المصلحة العامة دون بيعها.

وأفادت الوزارة بأن ملف المحميات الطبيعية وتطويرها من أهم الملفات التى يتم العمل عليها خلال الفترة الحالية بالعديد من المحميات، ومنها محميات الفيوم لحماية الموارد الطبيعية بها مع تعظيم فرص الاستفادة الاجتماعية والاقتصادية خصوصًا أنها تتمتع بمناطق جذب سياحى متنوعة تحتاج إلى تسليط الضوء عليها ووضعها على خريطة السياحة البيئية بمصر والعالم ومنها منطقة الشلالات، والتى تعتبر من أهم مناطق الأنشطة السياحية والترفيهية بالمحمية، بالإضافة إلى منطقة وادى الحيتان كأحد مواقع التراث الطبيعى العالمى، وكذلك تنوعها البيولوجى الغنى، علاوة على قربها من محافظة القاهرة ما يجعلها مكانًا جاذبًا للسياحة البيئية بكل أنواعها وأنشطتها.