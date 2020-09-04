النقل تخطط لمد خط سكة حديد القاهرة ـ أسوان إلى توشكى لتصبح محطة نهائية

كشفت مصادر مسئولة بوزارة النقل عن تخطيط الوزارة لمد خط سكة حديد القاهرة ـ أسوان ليصل إلى توشكى ضمن خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة في صعيد مصر وإحياء مشروع توشكى.

وأضافت المصادر أن خط سكة حديد القاهرة ـ أسوان الممتد بطول 900 كم سيصل إلى توشكى، حيث سيكون خط قطارات الصعيد تنتهى وتبدأ رحلته في توشكى بدلا من أسوان، لافتة إلى أن الوزارة تعمل على انهاء دراسات تنفيذ هذا المشروع وتوفير التمويل المطلوب.

Advertisements

وأكدت المصادر أن وزارة النقل تنفذ مشروع متكامل لتحديث البنية الأساسية بطول خط سكة حديد الصعيد من كهربة وتحديث نظم الإشارات وتطوير المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا، بالإضافة إلى رفع كفاءة وتطوير بالمحطات، وذلك بالتوازى مع تحديث أسطول القطارات من خلال شراء عربات وجرارات جديدة وإعادة تأهيل العربات والجرارات الحالية التي يمكن إعادة تشغيلها مجددا.