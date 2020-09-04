التأمينات: إعفاءات تصل لـ٩٠٪ من المبالغ الإضافية المستحقة حال سداد أصل الاشتراكات

أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنه لاتزال الفرصة قائمة أمام جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من المؤمن عليهم أو أصحاب الأعمال المدينين للهيئة للاستفادة من الإعفاءات المقررة والتي تصل إلي نسبة ٩٠٪ من قيمة المبالغ الإضافية علي الاشتراكات.

وأوضح عوض أنه طبقا للمنشور رقم ٢ لسنة ٢٠٢٠ و الذي قرر التجاوز عن المبالغ الإضافية علي مديونية الاشتراكات بشرط أن يقوم المؤمن عليه أو صاحب العمل أو المكلف بسداد اصل الدين.

وأضاف رئيس الهيئة أن نسب الإعفاءات تراوحت ما بين ٩٠٪ و ٥٠٪ فإذا ما تم سداد اصل الاشتراكات خلال الفترة من ١٧ اغسطس و حتي ١٥ اكتوبر يتم الإعفاء من ٩٠٪ من المبالغ الاضافية المستحقة عليها.

و عن شريحة الاعفاءات الثانية و الثالثة قال عوض أنه إذا قام المؤمن علية أو صاحب العمل بالسداد خلال الفترة من ١٦ اكتوبر و حتي ١٤ ديسمبر يستفيد من إسقاط المبالغ الإضافية بنسبة ٧٠٪.

أما إذا تم السداد خلال الفترة من ١٥ ديسمبر و حتي ١٤ فبراير ٢٠٢١ كانت نسبة الإعفاءات ٥٠٪، كما أنه لا يجوز استرداد ما سبق سداده من مبالغ إضافية قبل 17 أغسطس 2020.