رئيس الوزراء: الدولة تولى اهتماما خاصا بالصعيد بدفع عجلة الاستثمار

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء مع المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بهدف استعراض نتائج جولة رئيس الهيئة الأخيرة فى عدد من محافظات الصعيد، شملت "قنا، سوهاج، والأقصر، وأسيوط" حيث أكد مدبولى أن تشجيع الاستثمار يفتح فرصًا واعدة للاستفادة من مقومات كل محافظة وتشغيل أبنائها وتحسين جودة الحياة.

من جانبه، أوضح المستشار محمد عبد الوهاب، أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع لمستثمرى الصعيد بالهيئة كل شهر، للمتابعة الدائمة لموقف الفرص المتاحة، والمشروعات الاستثمارية التى يجرى تنفيذها.

وعرض المستشار محمد عبد الوهاب نتائج زيارته إلى محافظات الصعيد الأربع، حيث بدأ بالمنطقة الحرة بقفط بمحافظة قنا، لافتا إلى أنه قام بتفقد عدد من المشروعات والكيانات القائمة هناك، منها مصنع ERE جروب للطاقة المتجددة، ومصنع الألمانية- اللبنانية للدهانات والبويات، حيث وجه بضرورة تقديم كل سبل الدعم اللازم والإسراع فى الإجراءات تمهيدا لبدء تنفيذ التوسعات الجديدة للمصنع والتى تتراوح بين 120- 150 مليون جنيه.

وأضاف أنه قام فى "قفط" ببحث أوضاع العاملين والقائمين عليها، واستمع لاحتياجاتهم ومقترحاتهم للاضطلاع بمهامهم على النحو الذى يسهم فى تعزيز دور المنطقة الحرة فى جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة، كما وجه بدعم المرافق واستكمال البنية التحتية للمنطقة الحرة تمهيدًا لجذب المزيد من المشروعات الاستثمارية الجديدة واستيعاب التوسعات.

كما تم عقد اجتماع مع أشرف الداودى، محافظ قنا، لبحث سبل تعزيز الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة، وتم الاتفاق على وضع خطة للترويج لها على الخريطة الاستثمارية، وكذلك تم عقد اجتماع مع عدد من المستثمرين بديوان عام المحافظة، للوقوف على طبيعة التحديات التى تواجه مشروعاتهم، كما تم تفقد مركز خدمات المستثمرين بقنا للوقوف على مدى جاهزيته واستعداده للقيام بالمهام والخدمات المنوطة به.

وانتقل المستشار محمد عبدالوهاب إلى نتائج زيارته إلى محافظة الأقصر، لافتاً إلى أنه التقى المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، وتم استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة فى المحافظة، والمخططات الاستثمارية لها، وإمكانية استغلال الفرص لجذب المزيد من الاستثمارات، وكذلك إمكانية الترويج لها عبر الخريطة الاستثمارية، فضلأً عن سبل حل مشكلات المستثمرين التى تعوق التوسع فى مشروعاتهم.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أنه التقى خلال زيارته عددًا من المستثمرين، مؤكدا أن هذه الزيارة تستهدف الوقوف على حالة الاستثمار بالمحافظة، وبحث تقديم الدعم اللازم لمستثمرى الصعيد، وتقديم كل سبل الدعم اللازم سواء فيما يتعلق بالتراخيص أو تخصيص الأراضى بغرض التوسع على نحو يدفع عجلة الاستثمارات والعود بنتائج مثمرة.

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وأشار إلى أن زيارته للأقصر تضمنت جولة تفقدية بالمجمع الصناعى بمنطقة البغدادى تمهيداً لعرض الفرص والمساحات المتاحة فيه على الخريطة الاستثمارية تيسيراً على المستثمرين.

وعرض المستشار محمد عبدالوهاب أيضًا نتائج زيارته لمحافظة سوهاج، حيث التقى طارق الفقى، محافظ سوهاج، لبحث آليات التنسيق والتعاون المشترك للإسراع فى إجراءات التيسير على مستثمرى المحافظة لتدشين مشروعاتهم الاستثمارية، كما عقد اجتماعًا مع عدد من المستثمرين بهدف تقديم جميع سبل الدعم اللازم للمستثمرين بالمحافظة ولخططهم التوسعية.

كما تم خلال الزيارة تفقد مركز خدمات المستثمرين للاطلاع على مستوى جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، وفى ختام زيارته، تفقد عددا من المشروعات الاستثمارية بالمحافظة بحى الكوثر، منها مصنع الكرتون ومصنع درينكو كولا ومصنع البلاستيك وقرية الأنوال، حيث وجه بتقديم كل سبل الدعم اللازم لها للحفاظ على استمرار أنشطة هذه الكيانات والاستجابة لخطط توسعاتها المستقبلية.

واختتم المستشار محمد عبد الوهاب عرضه بجولته فى محافظة أسيوط، حيث التقى عصام سعد، محافظ أسيوط، وبحث معه الجهود المشتركة للإسراع بإجراءات التيسير على مستثمرى المحافظة لبدء مشروعاتهم وخططهم الاستثمارية وسبل مواجهة أى تحديات قد تعترض مشروعاتهم القائمة بالمحافظة.

وعقد رئيس هيئة الاستثمار اجتماعًا مع عدد من المستثمرين، مؤكدًا أن جولاته الأخيرة بمحافظات الصعيد ومن بينها أسيوط، جاءت بهدف تقديم كافة سبل الدعم اللازم للمستثمرين، لافتا إلى أن خطة الهيئة خلال هذه المرحلة تشمل حل كل التحديات التى تواجه المستثمرين فى كل أنحاء مصر، وفى القلب منها محافظات الصعيد، مؤكدا أنه سيتم البناء على هذه الزيارة للخروج بتوصيات جادة ومثمرة للنهوض بالاستثمار بالمحافظة والصعيد ككل.

وقال عبدالوهاب، إنه تم بالفعل اتخاذ قرارات بشأن بعض الموضوعات وحلها، وسيتم وضع جدول زمنى لحل أى تحديات أخرى بالتنسيق بين الهيئة والمحافظة، وكل الجهات المعنية بالاستثمار، وتقديم توصيات لزيادة الاستثمارات بالصعيد.