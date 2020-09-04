مدبولى يتابع مشروع إنشاء سد جيوليوس نيريرى فى تنزانيا

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، اجتماعًا لمتابعة مشروع إنشاء سد ومحطة "جيوليوس نيريرى" لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2115 ميجاوات، على نهر "روفيجى" بتنزانيا، والذى ينفذه التحالف المصرى المقاولون العرب- السويدى إليكتريك.





حضر الاجتماع، بحسب بيان مجلس الوزراء، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسفير يسرى خليل نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون دول حوض النيل، ومحمود نصّار رئيس الجهاز المركزى للتعمير، والمهندس أحمد العصّار نائب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، ومسؤولو عدد من الجهات المعنية.

وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الرئيس عبدالفتاح السيسى كلّف بتنفيذ مشروع إنشاء سد ومحطة "جيوليوس نيريرى" بدولة تنزانيا على أعلى مستوى، بحيث يكون معبرًا عن قدرة قطاع المقاولات المصرية على إنجاز المشروعات الكبرى بأعلى جودة.

وخلال الاجتماع، أشار الدكتور عاصم الجزار إلى أن المشروع يهدف إلى توليد طاقة بقدرة 2115 ميجاوات، موضحا أنه سيتم نقل الطاقة المتولدة منه عبر خطوط جهد 400 ك فولت، على أن تدمج الطاقة الكهربائية المتولدة منه مع شبكة الكهرباء العمومية.

وأوضح أن مشروع إنشاء محطة لتوليد الطاقة هو محل دراسة من قبل الحكومة التنزانية منذ الستينيات من القرن الماضى، وفى ديسمبر من 2018 قامت حكومة تنزانيا بإسناد عقد إنشاء المشروع فى مناقصة عالمية إلى التحالف المصرى المشترك بين شركتى "المقاولون العرب" و"السويدى إليكتريك" بتكلفة 2.9 مليار دولار.

Advertisements

وأضاف اللواء محمود نصار أن سد "جيوليوس نيريرى" يتحكم فى الفيضان لحماية البيئة المحيطة من مخاطر السيول والمستنقعات ولتخزين حوالى 34 مليار متر مكعب من المياه فى بحيرة مستحدثة بما يضمن توافر المياه بشكل دائم على مدار العام لأغراض الزراعة والصيد، والحفاظ على الحياة البرية المحيطة فى أكبر محمية طبيعية بإفريقيا، وواحدة من أكبر المحميات فى العالم.

وأكد أن المشروع يتكون من جسم السد الخرسانى الرئيسى، بالإضافة إلى 4 سدود تكميلية لتكوين الخزان المائى بسعة 34 مليار م3، وسدين مؤقتين أمام وخلف السد الرئيسى، ومحطة التوليد الكهرومائية، موضحا أنه سيتم إنشاء مجمع سكنى وشبكة طرق مؤقتة ودائمة لخدمة منطقة المشروع، وإنشاء مفيض للمياه، ونفق بطول 703م، وكوبرى خرسانى دائم وإثنين من الكبارى على نهر "روفيجى".

وتطرق نصار إلى أنه رغم التحديات التى يواجهها منفذو المشروع والمتمثلة بشكل كبير فى حدوث أربعة فيضانات منذ ديسمبر 2019 وحتى مارس الماضى، إلا أنه أمكن إنجاز جزء كبير من المشروع، وبلغ عدد العمالة به 5233 عاملا من بينهم 526 عاملا مصريا، و3974 عاملا تنزانيا، فضلا عن 733 عاملا أجنبيا من دول أخرى.