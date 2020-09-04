الأوقاف: افتتاح 314 مسجدا خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر 2020

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أنه فى إطار خطة وزارة الأوقاف لإحلال وتجديد وصيانة المساجد وفرشها، والاهتمام ببيوت الله معنى ومبنى، تقوم الوزارة خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر 2020م بافتتاح 314 مسجدا تم إحلالها وتجديدها.





وتابعت الوزارة فى بيان صحفى، أن المساجد تضم 121 مسجدًا من موازنة الوزارة ومواردها الذاتية منها خمسة مساجد إنشاء جديد، و194 مسجدًا بالجهود الذاتية التى تدعمها الوزارة منها 6 مساجد إنشاء جديد.

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