بينهم 6 من ذوي القدرات.. القوى العاملة: تعيين 831 شابًا بالغربية

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة الغربية 831 شابًا، من بينهم 6 من ذوي القدرات الخاصة في منشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل، وبلغوا 2202 شاب، كما تم توفير 444 فرصة عمل .
وقال الوزير: إن المديرية قامت باستخراج 591 شهادات قياس مستوى المهارة للعمال المهنيين والحرفيين ، كما قامت بتخريج 45 متدرجا في مجال التدرج المهني، وإلحاق ثلاثة منهم بمنشآت القطاع الخاص .
وأوضح فتحي دسوقي مدير المديرية من خلال تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال يوليو الماضي ، أنه تم الرد على 37 شكوى وردت للمديرية ورقيًا والكترونيًا .
وأضاف، مدير المديرية، أنه تم من خلال مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية التفتيش على 444 منشأة لمتابعة ومراقبة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء في هذا الخصوص ، كما تم القيام بـ 66 حملة تفتيش عمل على 66 منشأة للتأكد من تطبيق قانون العمل وبحث شكاوى المنشآت .
ونوه مدير المديرية إلي أن 4629 مصنعًا تقع بنطاق المحافظة تعمل ومستمرة بالإنتاج.
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