الفريق اللبناني الاستعراضي يصل القاهرة للمشاركة في قرعة كأس العالم لكرة اليد.. صور

وصل مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الجمعة، الفريق اللبناني الاستعراضي، في زيارة للبلاد للمشاركة في قرعة كأس العالم لليد وتقديم عدة فقرات فنية بحفل القرعة ، والتي سوف تقام غد تحت سفح الاهرامات بالجيزة ، وهى النسخه 27 لبطولة العالم لكرة اليد للرجال مصر 2021 .

قام أعضاء مكتب هيئه تنشيط السياحة بالمطار ممثلا فى نسرين عثمانلى مدير مكاتب الهيئة، وأعضاء المكتب محمود ابراهيم وسامح عبد الباسط بالاشراف علي إنهاء اجراءات وصول الفريق الذي يضم 17 راكبا علي طائرة مصر للطيران القادمة من بيروت.