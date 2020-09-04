نافية بيعه لشركة أجنبيه.. النقل: مترو الأنفاق ملكية أصيلة للدولة والشعب

قال المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، إن ما تردد فى بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى عن اتجاه الحكومة لبيع مرفق مترو الأنفاق لصالح شركات أجنبية غير صحيح.





وأكد المركز، فى بيان رسمى، أنه تواصل مع وزارة النقل التى أكدت عدم خصخصة مرفق مترو الأنفاق باعتباره ملكية أصيلة للدولة والشعب المصرى وسيستمر كذلك، مُوضحةً أنه تم توقيع عقد إسناد تشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو الأنفاق لإحدى الشركات الفرنسية، بهدف الاستفادة من خبراتها فى مجال تشغيل وصيانة أنظمة النقل، ضمن خطة الدولة خلال الفترة الحالية لتحقيق طفرة كبيرة فى هذا القطاع الذى يخدم ملايين الركاب يوميا.

أضاف: "الشركة الفرنسية ستعتمد على عمالة مصرية بنسبة لا تقل عن 90%، ولا تمتلك أى صلاحيات فى تحديد سعر تذكرة الرحلة، بالإضافة إلى أنها ستدخل نظاماً جديداً للتشغيل يضمن خفض الخسائر والوصول إلى نقطة تعادل لمصروفات التشغيل والصيانة، لإجمالى الإيرادات كمرحلة أولى، يليها تحقيق إيرادات مناسبة يتم استغلالها فى سد جزء من تكلفة البنية الأساسية للمرفق، للتخفيف عن عاتق الدولة، كما ستقوم الشركة بتأسيس معهد تدريب للعاملين بالمترو، وتوفير جميع قطع الغيار التى يتطلبها الخط الثالث لمترو الأنفاق طول فترة العقد".

تابع: "فى النهاية، تناشد وزارة النقل وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية ‏فى نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأى العام وإثارة غضب المواطنين".