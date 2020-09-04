قال الدكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد الدولي، إن أفريقيا بها من الأزمات والمشكلات مايكفيها قبل ظهور فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى تضرر القارة السمراء وباء كوفيد 19.
وتابع العمدة خلال ندوة أعدها موقع دوت الخليج حول تداعيات فيروس كورونا المستجد على اقتصاد أفريقيا - تنشر لاحقا- إن دول القارة السمراء مرتبطة بدول عظمى مثل أمريكا والاتحاد الأوروبي فضلا عن ارتباطها المباشر مع الصين لافتا إلى تلك القوي تضررت أيضا بالفيروس وبالتالى ألقت بظلالها عن دول القارة .
اقرأ أيضا: بسبب فيروس كورونا .. نيجيريا ترجئ استئناف الرحلات الدولية لـ 5 سبتمبر
وأوضح العمدة أن هناك تقارير أمينة ترصد حجم الأضرار التى ستلحق بالقارة السمراء حراء فيروس كورونا المستجد والتى من بينها إنزلاف مايقرب من 300 مليون مواطن للفقر و20 مليون وظيفة ستفقدها أفريقيا.
وأشار استاذ الاقتصاد الدولى إلى أن الصين طرحت نفسها كمنقذ للقارة الأفريقية باعتبارها قوي تنافس كلا من أمريكا وأوروبا داخل القارة.
وأكد أن الأزمة المنتظرة بعد فيروس كورونا المستجد هي زيادة ديون أفريقيا حيث أن تلك الدولة ستقترض من أجل سد احتياجاتها.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أستاذ اقتصاد: ديون أفريقيا ستزداد بسبب كورونا.. والصين طرحت نفسها كمنقذ للقارة.. صور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.