كلف سيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لجنة تضم ممثلين من معهد بحوث وقاية النباتات، الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، والإدارة المركزية للبساتين للفحص، لمعاينة عدد من مزارع الزيتون بمنطقتي وادي النطرون والعلمين، وفحصها ضد ذباب الفاكهة.
يأتي ذلك بعد استجابة لشكوى تم نشرها في احد المواقع الالكترونية، حول رصد مهندسون زراعيون ومشرفون كميات من ثمار الزيتون الأخضر - صنف "العجيزي" في منطقتي وادي النطرون وطريق العلمين، أصيبت بذبابة الفاكهة.
واشارت اللجنة في تقريرها الذي تلقاه وزير الزراعة، الى انه تمت المعاينة علي الطبيعة لحوالي ٧ مزارع بالمناطق المشار اليها، منزرعة بمحصول الزيتون على مساحة اجمالية بلغت حوالي ١٦٤ فدان، ولم يلاحظ وجود اي إصابات حشرية بمحصول الزيتون، ولا توحد شكاوى من المزارعين، عدا ثلاث اصابات لثلاث اشجار، مابين اصابة شديدة ومتوسطة وخفيفة بالحشرات القشرية، كما اكد مسئولو المزارع ، عدم وجود شكاوى من اي إصابات هذا العام أو العام السابق، فضلا عن انتظامهم بالرش الوقائي حتي ميعاد الجمع.
وفي سياق متصل نفذت اللجنة التنسيقية لإدارة البرنامج القومى لمكافحة ذباب الفاكهة، عددا من اللجان المرورية على محافظات: الشرقية، الدقهلية، البحيرة، النوبارية، القليوبية، والإسماعيلية، حيث تم توزيع المصايد والمطويات مع الفتيل المشبع بالتراى ميديلور والميثيل يوجينول على تلك المحافظات بصفة دورية اسبوعيا وتم متابعة تلك المصايد فى هذه المحافظات وتسجيل قراءات المصايد اسبوعيا حيث اظهرت النتائج فى اول قراءة للمصايد ارتفاع فى اعداد الذباب المنجذب للمصايد فى الاسبوع الاول وبدأ هذا التعداد فى الانخفاض تدريجيا من خلال متابعة التعداد للمصايد.
ومن المقرر ان تعقد اللجنة ايضا ندوات تدريبية لهذه المحافظات لزيادة الوعى والارشاد لدى الفاحصين والمتابعين، كما يتم حاليا المرور الاسبوعى من قبل اللجان المشكلة لمتابعة سير العمل فى المحافظات التى بدأ العمل بها.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر 3 أشجار فقط.. الزراعة: لا صحة لإصابة مزارع الزيتون في وادى النطرون والعلمين بذباب الفاكهة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.