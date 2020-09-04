الأرصاد: الطقس غدا معتدل نهارا على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

أفادت هيئة الأرصاد الجوية، بأنه يسود غدا السبت،طقس حار رطب على القاهرة نهارا يصاحبه شبورة مائية صباحا وارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الاحساس بحرارة الطقس والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

ويبقى الطقس معتدل نهارا على السواحل الشمالية للبلاد لطيف ليلا، يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح نشطة، ويكون شديد الحرارة نهارا على محافظات الصعيد معتدل ليلا يصاحبه أمطار متوسطة تكون غزيرة رعدية أحيانا على مناطق متفرقة وخفيفة على مناطق أخرى من جنوب الصعيد.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، غدا السبت، القاهرة الكبرى 37 للعظمى والصغرى 24، السواحل الشمالية 33 للعظمى والصغرى 24، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 41 للعظمى والصغرى 24، شمال الصعيد 40 للعظمى والصغرى 24 للصغرى، جنوب الصعيد 44 للعظمى والصغرى 28.