بحضور المحافظين.. الأوقاف تحتفى بافتتاح عدد من المساجد الجديدة اليوم

وأوضحت الوزارة، فى بيان صحفى، أنه من المقرر أن يحضر خالد فودة محافظ جنوب سيناء افتتاح مسجد خالد بن الوليد، ومسجد الحق المبين بمدينة الطور مع محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

ويحضر محافظ الإسكندرية محمد الشريف افتتاح أول جمعة بمسجد بشائر الخير بالإسكندرية بحضور مدير أوقاف الإسكندرية، ويشهد خالد عبد العال محافظ القاهرة إقامة صلاة الجمعة بمسجد الأسمرات بحى الأسمرات بالقاهرة، بحضور رئيس القطاع الدينى بالأوقاف.