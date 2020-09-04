محافظ الجيزة: 30 سبتمبر آخر موعد للتصالح.. والإزالة الفورية بعد الانتهاء

وأشار المحافظ، وفقا لبيان صحفى، أنه ما زال أمام المواطنين الراغبين فى التقدم للتصالح فى مخالفات البناء فرصة كبيرة لن تعوض لتقنين أوضاعهم والحصول على المستندات الدالة على قانونية عقاراتهم والتعامل القانونى حيالها.

أكد المحافظ، أن من لم يتقدم بإجراءات التصالح فى هذا الموعد سوف يتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والتنفيذية حيال العقار لإزالة مخالفته على الفور.

وناشد محافظ الجيزة، المواطنين بضرورة قيام مقدمى طلبات التصالح على مخالفات البناء بسرعة سداد مبلغ الـ 25% المقررة جدية تصالح، لحين السير فى باقى الإجراءات وإلا أعتبر الطلب المقدم للتصالح لاغيًا.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن أجهزة الدولة المختلفة بذلت جهداً كبيراً لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بآلية إنهاء طلبات التصالح، موجهًا رؤساء الأحياء والمراكز بتذليل جميع العقبات التى تواجه المواطنين خلال تقديم ملفات طلبات التصالح طبقًا للقانون.