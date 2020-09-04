صور.. إزالة أدوار مخالفة فى 4 عقارات بالإسكندرية

ونجحت الحملات ، وفقا لبيان صحفى، فى إزالة الأدوار المخالفة بـ 4 عقارات بواقع عقارين بحى غرب، أحدهما مكون من 10 طوابق، وعقار بكل من حى العامرية ثان وحى الجمرك.
ووجه محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء باستمرار حملات التصدى للبناء المخالف فى المهد، لتفعيل القانون وفرض هيبة الدولة وإحكام السيطرة على المخالفين.
كان محافظ الإسكندرية أصدر قرارا بإيقاف إصدار أى تراخيص بناء جديدة لمدة 6 أشهر بجميع الأحياء ومركز ومدينة برج العرب اعتبارا من أبريل الماضى.
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