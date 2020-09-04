صحة الشرقية: ضبط 11 طن أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالصالحية الجديدة

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وبحسب بيان، اليوم الجمعة، أسفرت جهود الحملة عن ضبط 11 طن أغذية عبارة عن فراولة، وبسله مجمدة، لكتابة تاريخ الصلاحية بحبر يسهل محوه، بشركة تعبئة وتجميد أغذية، كما تم إعدام طنين، و100 كجم فراولة وخضروات مجمدة، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، كما تم سحب 7 عينات وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، وتم تحرير محضرى جنح صحية للمخالفات المضبوطة.
وأكد الدكتور هشام مسعود، استمرار الحملات المكثفة لمراقبة الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، مقدماً الشكر لجميع فرق مراقبة الأغذية على المجهود المبذول لصالح المواطنين بالمحافظة.
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