كاف يخطر مصر والمغرب وغينيا بتأجيل نصف نهائى أبطال أفريقيا والكونفدرالية

وكان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" قد حدد استاد الأهلى بالسلام لاستضافة مواجهة الأهلى والوداد المغربى، المقرر لها 3 أكتوبر المقبل، فى السابعة مساءً، بإياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، وسيقام لقاء الذهاب بين الفريقين فى المغرب يوم 26 من شهر سبتمبر المقبل، حيث يسعى الفريق الأحمر لعبور الوداد من أجل الوصول إلى النهائى الأفريقى حيث سيلتقى الفائز من تلك المباراة مع الفائز من مواجهتى الزمالك مع الرجاء المغربى.

وقالت صحيفة "البطولة" المغربية، إن الكاف سوف يعقد اجتماعا عبر تقنية الفيديو خلال الأيام القليلة المقبلة للتأكيد على تأجيل منافسات الدور نصف النهائي بمسابقتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية، ومناقشة تحديد المواعيد الجديدة لإقامة المنافسات.