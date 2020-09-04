رئيس جهاز حماية المستهلك ضيف الجمعة في مصر

يُناقش برنامج "الجمعة في مصر" الذي تُقدمه د. ياسمين سعيد على "MBC مصر" "الليلة" عدد من القضايا الهامة، حيث يناقش في الفقرة الأولى د. أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك حول نشاط الجهاز.

وكيف يحفظ حقوق المستهلكين، ويستقبل البرنامج في الفقرة الثانية الشاعر أحمد راؤول.

وفي الفقرة الأخيرة يُستضيف البرنامج الطلبة المتفوقين الذين أثاروا الكثير من الجدل الإيجابي في الأيام الأخيرة الطالبة ايه طه حسين، والطالب إبراهيم عبدالناصر، والطالبة هبه حامد الطالبة.

برنامج "الجمعة في مصر" يُقدم مُتابعة أسبوعية دقيقة للشأن العام في مصر وتُقدمه د. ياسمين سعيد عبر شاشة "MBC مصر"، في تمام السادسة مساءً كل جمعة على الهواء.