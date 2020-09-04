مصر للطيران تسير 44 رحلة جوية منتظمة اليوم.. وأخرى استثنائية لـ 3 دول

تسير مصر للطيران اليوم الجمعة، 44 رحلة جوية منتظمة بخلاف رحلات الشحن الجوى والرحلات الاستثنائية إلى عدة وجهات حول العالم، لنقل ما يقرب من 4600 راكب.

وتشغل مصر للطيران رحلاتها الجوية، إلى وجهات " أثينا، امستردام، باريس، كوبنهاجن، روما، فرانكفورت، لندن، ميونيخ، دوالا، ميلانو، لارناكا، نيروبي، الخرطوم، الشارقة، إربيل، بيروت، البحرين، نيويورك، 3 رحلات دبي، ورحلتين جويتين إلى كل من اسطنبول، أبوظبي، بغداد"، بالإضافة إلى 4 رحلات استثنائية إلى كل من كازبلانكا، الرياض، فيينا، المدينة المنورة، و7 رحلات داخلية بمعدل 3 رحلات إلى شرم الشيخ، ورحلتين جويتين إلى الغردقة، ورحلة واحدة إلى أسوان ، بالاضافة إلى رحلة خاصة إلى طابا و4 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 4600 راكب.