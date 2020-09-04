مصر للطيران تسير 44 رحلة جوية منتظمة اليوم.. وأخرى استثنائية لـ 3 دول

تسير مصر للطيران اليوم الجمعة، 44 رحلة جوية منتظمة بخلاف رحلات الشحن الجوى والرحلات الاستثنائية إلى عدة وجهات حول العالم، لنقل ما يقرب من 4600 راكب.
وتشغل مصر للطيران رحلاتها الجوية، إلى وجهات " أثينا، امستردام، باريس، كوبنهاجن، روما، فرانكفورت، لندن، ميونيخ، دوالا، ميلانو، لارناكا، نيروبي، الخرطوم، الشارقة، إربيل، بيروت، البحرين، نيويورك، 3 رحلات دبي، ورحلتين جويتين إلى كل من اسطنبول، أبوظبي، بغداد"، بالإضافة إلى 4 رحلات استثنائية إلى كل من كازبلانكا، الرياض، فيينا، المدينة المنورة، و7 رحلات داخلية بمعدل 3 رحلات إلى شرم الشيخ، ورحلتين جويتين إلى الغردقة، ورحلة واحدة إلى أسوان ، بالاضافة إلى رحلة خاصة إلى طابا و4 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 4600 راكب.
وبدأت المطارات المصرية، الثلاثاء، الماضي أول سبتمبر ، تطبيق قرار مجلس الوزراء، بحظر دخول جميع القادمين من الخارج إلى البلاد دون تحليل PCR، بما فيهم حاملي الجنسية المصرية وخاطبت سلطة الطيران المدني المصري جميع شركات الطيران العاملة بالمطار بقرار الحكومة، وذلك حتى إصدار تعليمات أخرى.
وقالت سلطة الطيران المدني، إنه وفقًا للتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة والسكان، فإن الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات سواء المصريين أو الأجانب معفيين من تقديم شهادة تحليل PCR عند الوصول إلى المطارات المصرية، كما سمحت سلطة الطيران المدني للركاب القادمين إلى المطارات الساحلية بدون تحليل PCR بالدخول إلى البلاد بشرط إجراء التحليل بالمطارات المصرية فور الوصول مقابل 30 دولارًا.
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