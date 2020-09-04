خلال لقاء وزير الأوقاف.. محافظ جنوب سيناء يشيد بجودة لحوم الأضاحى

أشاد خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وأسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، وشكرى الجندى وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، وجميع التنفيذيين بجودة لحوم أضاحى وزارة الأوقاف.





وذلك خلال لقاء الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بالمحافظ، بديوان عام محافظة جنوب سيناء، كما أشادوا بعظمة هذا المشروع الذى يعد نقلة حضارية، فهو من جهة يُعظِّم ثواب المضحى، كما يعظم أيضًا الانتفاع بكل جزء من أضحيته.

جدير بالذكر أنه تم توزيع 415 طن لحوم حتى الآن منها 6 أطنان لحوم تم توزيعها بمحافظة جنوب سيناء.