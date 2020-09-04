الهضيبى: الشعب يتمسك بالرئيس السيسى ويجدد له الدعم فى كل موقف

وأضاف الهضيبى، فى بيان، اليوم الجمعة، أن تقدم مصر الاقتصادى وإنشاء المدن الجديدة والمشروعات الاستثمارية وشبكات الطرق الحديثة خطوات تنموية بمثابة ضربات موجعة لأعداء الوطن.
وعلق الهضيبى، على ما وصفه باللغط الدائر على السوشيال ميديا من دعوات تحريضية ضد استقرار الوطن: "الدولة المصرية تدعم الرئيس السيسى فى استكمال مسيرة التنمية التى بدأها والشعب المصرى يصطف خلف القيادة السياسية متصديا لما تواجهه مصر من تحديات صعبة تحيط بنا من كل جانب من قِبل المتربصين بأمن مصر واستقرارها ونهضتها".
وأردف نائب رئيس الحزب، أن استكمال مؤسسات الدولة المصرية سيحدث نقله نوعية كبيرة من دولة بلا مؤسسات إلى دولة كاملة بأيادٍ مصرية لإنجاز المشروعات واستكمال عملية البناء والتنمية فى المجالات المختلفة.
واختتم الهضيبى، أن الشعب المصرى يتمسك بالرئيس السيسى ويجدد له الدعم فى كل موقف لاستكمال مسيرة التقدم، وستظل مصر فوق الجميع.
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