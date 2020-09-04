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صور.. محافظ جنوب سيناء يستقبل وزير الأوقاف: اليوم عرس كبير

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كريم شعبان 2020-09-04 13:43 0 تبليغ

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وأوضحت وزارة الأوقاف فى بيان صحفى، أن ذلك بحضور اللواء نادر عشماوى سكرتير عام المحافظة، واللواء مجدى مصطفى مساعد سكرتير عام المحافظة، وعدد من قيادات المحافظة الدعوية والتنفيذية والشعبية.

افتتاح 7 مساجد

وأشاد فودة بجهود وزارة الأوقاف فى إحلال وتجديد وصيانة بيوت الله "عز وجل"، حيث تم بناء أكثر من 100 مسجد بمحافظة جنوب سيناء، مؤكدًا أن اليوم عرس كبير فى محافظة جنوب سيناء حيث يتم افتتاح 7 مساجد جديدة، تم بناؤها على طراز معمارى فريد.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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