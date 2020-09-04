صور.. محافظ جنوب سيناء يستقبل وزير الأوقاف: اليوم عرس كبير

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وأوضحت وزارة الأوقاف فى بيان صحفى، أن ذلك بحضور اللواء نادر عشماوى سكرتير عام المحافظة، واللواء مجدى مصطفى مساعد سكرتير عام المحافظة، وعدد من قيادات المحافظة الدعوية والتنفيذية والشعبية.
وأشاد فودة بجهود وزارة الأوقاف فى إحلال وتجديد وصيانة بيوت الله "عز وجل"، حيث تم بناء أكثر من 100 مسجد بمحافظة جنوب سيناء، مؤكدًا أن اليوم عرس كبير فى محافظة جنوب سيناء حيث يتم افتتاح 7 مساجد جديدة، تم بناؤها على طراز معمارى فريد.
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