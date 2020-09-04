وتساءل حساسين، فى طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه للحكومة أين ذهبت جميع الكؤوس والدروع والميداليات والسيوف التى دخلت خزينة اتحاد الكرة، خصوصًا أنه من المفترض أن يكون هناك كشف بهذه الأشياء.
واستطرد حساسين إذا أن الكؤوس والدروع والميداليات والسيوف داخل اتحاد كرة القدم قد تم سرقتها وتبديدها فيجب محاكمة جميع المسؤولين عن ضياعها، مطالبًا من الحكومة اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لكشف جميع الحقائق امام الرأى العام بشأن هذا الملف.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أزمة دروع الجبلاية تصل البرلمان.. مطالبة بفتح تحقيق عاجل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.