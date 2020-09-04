أزمة دروع الجبلاية تصل البرلمان.. مطالبة بفتح تحقيق عاجل

طالب الدكتور سعيد حساسين، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب السلام الديمقراطى للشؤون البرلمانية، بفتح تحقيق عاجل فيما تردد بأنه لا يوجد سوى 3 كؤوس فقط داخل اتحاد الكرة.





وتساءل حساسين، فى طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه للحكومة أين ذهبت جميع الكؤوس والدروع والميداليات والسيوف التى دخلت خزينة اتحاد الكرة، خصوصًا أنه من المفترض أن يكون هناك كشف بهذه الأشياء.

واستطرد حساسين إذا أن الكؤوس والدروع والميداليات والسيوف داخل اتحاد كرة القدم قد تم سرقتها وتبديدها فيجب محاكمة جميع المسؤولين عن ضياعها، مطالبًا من الحكومة اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لكشف جميع الحقائق امام الرأى العام بشأن هذا الملف.