قبول دفعة جديدة بالكلية الإكليريكية فى العباسية

وبحسب بيان، اليوم الجمعة، من المقرر أن يستمر قبول طلبات الطلاب الجدد، حتى الخامس والعشرين من سبتمبر الجارى.
وأتاحت الكلية تقديم الطلبات عن طريق رابط خاص، تم تجهيزه لهذا الغرض، هذا إلى جانب التقديم بشكل المباشر بمقر الكلية بالكاتدرائية.
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