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قبول دفعة جديدة بالكلية الإكليريكية فى العباسية

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مينا أشرف 2020-09-04 15:06 0 تبليغ

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بدأت كلية اللاهوت القبطية الأرثوذكسية الإكليريكية بالكاتدرائية المرقسية بالأنبا رويس فى العباسية قبول دفعة جديدة من الراغبين فى الدراسة بنظامى النهارى والمسائى، للعام الدراسى الجديد 2020-2021، للحصول على درجة البكالوريوس فى العلوم اللاهوتية.

وبحسب بيان، اليوم الجمعة، من المقرر أن يستمر قبول طلبات الطلاب الجدد، حتى الخامس والعشرين من سبتمبر الجارى.

وأتاحت الكلية تقديم الطلبات عن طريق رابط خاص، تم تجهيزه لهذا الغرض، هذا إلى جانب التقديم بشكل المباشر بمقر الكلية بالكاتدرائية.

 

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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