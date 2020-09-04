قبول دفعة جديدة بالكلية الإكليريكية فى العباسية

بدأت كلية اللاهوت القبطية الأرثوذكسية الإكليريكية بالكاتدرائية المرقسية بالأنبا رويس فى العباسية قبول دفعة جديدة من الراغبين فى الدراسة بنظامى النهارى والمسائى، للعام الدراسى الجديد 2020-2021، للحصول على درجة البكالوريوس فى العلوم اللاهوتية.





وبحسب بيان، اليوم الجمعة، من المقرر أن يستمر قبول طلبات الطلاب الجدد، حتى الخامس والعشرين من سبتمبر الجارى. وأتاحت الكلية تقديم الطلبات عن طريق رابط خاص، تم تجهيزه لهذا الغرض، هذا إلى جانب التقديم بشكل المباشر بمقر الكلية بالكاتدرائية.

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