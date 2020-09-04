نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نستعرض أبرزها الآتي: نشر الفنان محمد رمضان، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. وظهر محمد رمضان فى الصورة من كواليس تصوير كليبه الجديد. Advertisements نشرت الفنانة منة فضالى عدة صور لها إحتفالا بعيد ميلادها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام". وكتبت مايا دياب :"ذكرى الشهر على #انفجار_مرفأ_بيروت هي حياة تنتظر الانتشال، اعطها يا رب الصبر والنبض لهذا اليوم ايضًا بدنا هالذكرى مليانة حياة..ناطرين #نبض_بيروت #شهر #٤_آب_٢٠٢٠". وكتب أحمد شوبير:"بصراحه مش فاهم اللي مش عاجبه كلامي بيتابع ليه وبيكتب ليه هنا".

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر موجز السوشيال ميديا.. محمد رمضان يروج لكليب يا حبيبي.. شوبير يهاجم بعض متابعيه.. منه فضالى تحتفل بعيد ميلادها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.