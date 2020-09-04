نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بينهم 6 من ذوي القدرات.. تعيين 831 شابا بالغربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة الغربية 831 شاباً، من بينهم 6 من ذوي القدرات الخاصة في منشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل، وبلغوا 2202 شاباً ، كما تم توفير 444 فرصة عمل .وقال الوزير : إن المديرية قامت باستخراج 591 شهادات قياس مستوى المهارة للعمال المهنيين والحرفيين ، كما قامت بتخريج 45 متدرجا في مجال التدرج المهني، وإلحاق ثلاثة منهم بمنشآت القطاع الخاص .وأوضح فتحي دسوقي مدير المديرية من خلال تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال يوليو الماضي ، أنه تم الرد على 37 شكوى وردت للمديرية ورقياً والكترونياً .وأضاف، مدير المديرية، أنه تم من خلال مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية التفتيش على 444 منشأة لمتابعة ومراقبة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء في هذا الخصوص ، كما تم القيام بـ 66 حملة تفتيش عمل على 66 منشأة للتأكد من تطبيق قانون العمل وبحث شكاوى المنشآت .ونوه مدير المديرية إلي أن 4629 مصنعاً تقع بنطاق المحافظة تعمل ومستمرة بالإنتاج.

وزير القوى العاملة ومحافظ القاهرة يفتتحان فندق نقابة العاملين بالغزل والنسيج

افتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، فندق النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج والملابس الجاهزة وحلج وكبس القطن، بعد الإنتهاء من تطويره على أحدث النظم الفندقية العالمية فى وقت قياسى لم يجاوز الشهور الخمس من بدء التنفيذ، ويقام بجوار النقابة فى منطقة المظلات بشبرا، يرافقهما عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة، وبحضور الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج نيابة عن وزير قطاع الأعمال العام، وفايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، وعلى غالى رئيس شركة مصر لحليج الأقطان، ونادية عبد السيد رئيس شركة مصر كفر الدوار، فضلا عن عددا من القيادات النقابية والتنفيذية.

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وأشاد وزير القوي العاملة بهذا الجهد المتميز من جانب النقابة فى عمليات التطوير المستمرة للاستفادة من منشآتها لتعظيم مواردها والاستفادة القصوى من الأصول الثابتة غير المستغلة، وذلك وفقا لأحدث النماذج ليكون فى هذا الشكل الذي يشرف التنظيم النقابى العمالى المصرى، فضلا عن إجراءات السلامة والصحة المهنية المتبعة فى الفندق وفقًا لتعليمات الإدارة المختصة بالوزارة، واختيار الألوان المستخدمة فى طلاء الغرف مع المفروشات.

وأكد سعفان أن ما قامت به نقابة الغزل والنسيج سوف يكون إضافة كبيرة للحركة النقابية العمالية المصرية، موجها ضرورة استمرار التميز، وأن تكون الإدارة متميزة طبقا للنظم الفندقية العالمية، واعدًا بإزالة أى معوقات قد تظهر خلال استكمال المراحل النهائية، والتي سوف تشمل إنشاءات جديدة منها حمام سباحة وحديقة علي قطعة الأرض المواجهة للفندق.

ومن جانبه، أكد محافظ القاهرة أن هذا العمل يخدم قطاع كبير من أكبر قطاعات الصناعة في مصر، موجها الشكر لفريق العمل الذي قام بتنفيذ هذا العمل، وتقديم كافة سبل التعاون خلال المرحلة القادمة خاصة في تطوير المنطقة المحيطة بالفندق، حتى يمكن الاستفادة القصوى منها وتأهيلها بما يليق بوضع الفندق العام.