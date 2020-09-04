نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القوى العاملة: صرف 563 ألف جنيه إعانات طوارئ لـ 515 عاملا بـ"فستيا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وافق محمد سعفان وزير القوي العاملة ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال علي صرف 563 ألف جنيه من الصندوق بالوزارة لـ 515 عاملا بشركة فستيا للملابس الجاهزة، وذلك نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها وفقا للكشوف الواردة والمعتمدة من التأمينات.جاء ذلك في اجتماع مجلس إدارة الصندوق الذي يرأسة وزير القوي العاملة وعضوية ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والعمال ، وأعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم .وأصدر الوزير توجيهات فورية لمدير مديرية القوي العاملة بالإسكندرية ياسر سعيد ، لصرف هذه المبالغ للعاملين فورا وبمعاونة الإدارة العامة لرعاية القوي العاملة وصراف المديرية، وذلك حتى يتسنى لهؤلاء العاملين مواجهة متطلبات المعيشة نتيجة تعثر الشركة في صرف أجورهم بسبب جائحة كورونا والتي أدت إلى توقف الإنتاج بالشركة.وأوضح الوزير أن صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة منشأ بغرض مساندة المنشآت التى تتوقف عن صرف أجور عمالها، بسبب ظروف اقتصادية ألمت بها حتى تخطى الأزمات واستمرار الإنتاج، وبالتالي زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعويض العمال فى المنشآت المتعثرة وغير القادرة على صرف أجورهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة لحين تحسن الأحوال المالية للمنشأة.وكان مدير المديرية قد قام على رأس وفد من المديرية بالانتقال إلى مقر الشركة لتسهيل عملية الصرف وتذليل أية عقبات قد تواجه هذه العملية حرصا على سرعة صرف المستحقات للعاملين، وكان في استقبالهم أسامة عبد المنعم رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، وحنان خالد مدير عام الشركة، وأحمد فؤاد رئيس اللجنة النقابية بالشركة، وتولي عملية الصرف محمد عبد العزيز ثابت مسؤول الخزينة بالمديرية، ومحمد عبد اللطيف، ورأفت إبراهيم فخري .

وزير القوى العاملة ومحافظ القاهرة يفتتحان فندق نقابة العاملين بالغزل والنسيج

افتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، فندق النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج والملابس الجاهزة وحلج وكبس القطن، بعد الإنتهاء من تطويره على أحدث النظم الفندقية العالمية فى وقت قياسى لم يجاوز الشهور الخمس من بدء التنفيذ، ويقام بجوار النقابة فى منطقة المظلات بشبرا، يرافقهما عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة، وبحضور الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج نيابة عن وزير قطاع الأعمال العام، وفايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، وعلى غالى رئيس شركة مصر لحليج الأقطان، ونادية عبد السيد رئيس شركة مصر كفر الدوار، فضلا عن عددا من القيادات النقابية والتنفيذية.

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وأشاد وزير القوي العاملة بهذا الجهد المتميز من جانب النقابة فى عمليات التطوير المستمرة للاستفادة من منشآتها لتعظيم مواردها والاستفادة القصوى من الأصول الثابتة غير المستغلة، وذلك وفقا لأحدث النماذج ليكون فى هذا الشكل الذي يشرف التنظيم النقابى العمالى المصرى، فضلا عن إجراءات السلامة والصحة المهنية المتبعة فى الفندق وفقًا لتعليمات الإدارة المختصة بالوزارة، واختيار الألوان المستخدمة فى طلاء الغرف مع المفروشات.

وأكد سعفان أن ما قامت به نقابة الغزل والنسيج سوف يكون إضافة كبيرة للحركة النقابية العمالية المصرية، موجها ضرورة استمرار التميز، وأن تكون الإدارة متميزة طبقا للنظم الفندقية العالمية، واعدًا بإزالة أى معوقات قد تظهر خلال استكمال المراحل النهائية، والتي سوف تشمل إنشاءات جديدة منها حمام سباحة وحديقة علي قطعة الأرض المواجهة للفندق.

ومن جانبه، أكد محافظ القاهرة أن هذا العمل يخدم قطاع كبير من أكبر قطاعات الصناعة في مصر، موجها الشكر لفريق العمل الذي قام بتنفيذ هذا العمل، وتقديم كافة سبل التعاون خلال المرحلة القادمة خاصة في تطوير المنطقة المحيطة بالفندق، حتى يمكن الاستفادة القصوى منها وتأهيلها بما يليق بوضع الفندق العام.