ميناء الإسكندرية يستقبل 112 ألف طن بضائع إستراتيجية

وقال رضا الغندور، المتحدث الرسمى باسم ميناء الإسكندرية، فى بيان له، اليوم، أنه تم وصول 112 ألف طن بضائع إستراتيجية تشمل قمح ومواد بترولية من الخارج.

وأشار المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، إلى دخول وخروج 10 آلاف و155 شاحنة من وإلى الميناء خلال الـ 24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى تداول 1785 حاوية واردة وصادرة.

ومن جانبه، وجه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، الجهات المعنية بتسهيل جميع الإجراءات لضمان دخول وخروج الشاحنات والسفن والبضائع من وإلى الميناء بيسر وأمان.