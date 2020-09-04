برلمانية تطالب أصحاب مخالفات البناء بسرعة تقديم طلبات التصالح

وقالت النائبة هالة سيد حسن، إن قانون التصالح فى مخالفات البناء ليس قانون لجمع الأموال ولكنه قانون يستهدف تقنين الأوضاع للمواطنين وتصحيح وضع خاطئ، وبالتالى هو قانون يصب فى الصالح العام للوطن والمواطن، ويستهدف حماية الثروة العقارية للمواطنين.
وأكدت عضو مجلس النواب، على ضرورة تنفيذ تكليفات وتوجيهات رئيس الجمهورية بالتصدى بشكل صارم وحازم لمخالفات البناء، وأن تتم الإزالة الفورية للمخالفات من المهد، مشددة "هذا الملف أصبح أولوية لدى الدولة ويمثل تحدى كبير، والقضاء على مخالفات البناء يفرض هيبة الدولة وسيادة القانون".
وأشارت إلى ضرورة منع التعديات على الأراضى الزراعية، حتى لا يؤثر ذلك على الأمن الغذائى والإضرار بالاقتصاد، بسبب تآكل الرقعة الزراعية.
ويعد القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، من أبرز التشريعات التى تحظى باهتمام الشارع خلال الفترة الأخيرة، وحرص المشرع على أن يكون هذا القانون مؤقتا، حيث يطبق لفترة زمنية محددة، وذلك حتى لا يكون ذريعة فيما بعد للمخالفة بحجة أن القانون قائم وسيتم التصالح، ووفقا للتشريع 30 سبتمبر آخر موعد لتطبيق القانون، لكن التشريع منح رئيس مجلس الوزراء، الحق فى مد العمل بالقانون لمدة 6 أشهر لمرة واحدة.
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