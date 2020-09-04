الكهرباء لمبتدا: 9 جنيهات فاتورة الشقق المغلقة خدمة عملاء فقط

وأوضح حمزة فى تصريح خاص لمبتدا، الجمعة، أن فاتورة استهلاك العدادات المسبوقة الدفع أو العادية للشقق المغلقة، 9 جنيهات، مؤكدا أن الـ٩ جنيهات ليست استهلاكًا وإنما خدمة عملاء.

وأضاف الدكتور أيمن حمزة، أن تلك الخدمة تعريفة تغذية تم إقرارها من قبل، موضحا أنه فى حالة تسجيل استهلاك عدادات الشقق أو تكون قراءتها صفر تسجل فاتورتها 9 جنيهات شهريا، عبارة عن خدمة عملاء وليست فاتورة استهلاك .

وأشار المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء، إلى أن خدمة العملاء تتدرج فى الشرائح، موضحا أن الشريحة الأولى من صفر لـ50 كيلو وات يتم احتساب خدمة العملاء جنيه واحد بخلاف استهلاكه، وفى حالة استهلاك 100 كيلو أى فى الشريحة الثانية يضاف على استهلاكه جنيهان خدمة عملاء.

وتابع: "لمعرفة استهلاك فاتورة الكهرباء هناك تطبيق "احسب فاتورتك" الذى يستعرض شرائح الاستهلاك، وكيفية حساب الفاتورة، وحساب الفاتورة من خلال كتابة القراءة المتواجدة على العداد بالتطبيق.

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