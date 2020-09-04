فيديو: لماذا يتم هدم دور العبادة المقامة على أرض مغتصبة؟

لجأت الدولة إلى هدم مجموعة من دور العبادة المقامة على أرض مغتصبة، نظرا لوجودها فى أماكن خارجة عن نظام التخطيط المتبع، مما تسبب فى إعاقة عدد من المشاريع وخصوصا الطرق.





واستندت الدولة فى قرارات الهدم، إلى مجموعة من الفتاوى الصادرة عن دار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف، نظرا لأن هذه المشاريع تعود بالنفع على المواطنين. وفى المقابل أنشأت الدولة المصرية، عدد كبير من المساجد بدلا من المساجد التى هدمت، حيث تم افتتاح اليوم 7 مساجد فى جنوب سيناء بالإضافة إلى 9 آخرين فى الإسكندرية.

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