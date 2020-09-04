فيديوجراف : مشروعات عملاقة .. طفرة غير مسبوقة فى وسائل النقل

أحدثت تغييرات وزارة النقل وخططها لتحسين وتطوير جميع قطاعاتها، طفرة ة غير مسبوقة فى وسائل النقل بمصر، فقد تم توقيع صفقة لتصنيع وتوريد 1300 عربة سكك حديد جديدة لتدعيم أسطول القطارات، تتضمن 800 عربة مكيفة و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية.





ويستعرض "دوت الخليج" فى الفيديوجراف التالى المشروعات العملاقة التى نفذتها وزارة النقل: وتنفذ النقل مشروع قطار المونوريل لربط المناطق الجديدة بالمدن العمرانية، بالإضافة إلى إنشاء 7 آلاف كيلومتر طرق حديثة، وتم الانتهاء بالفعل من 5 آلاف منها، بالإضافة إلى تدشين الخط الرابع للمترو بسعة مليونى راكب، ودراسة إنشاء الخط الخامس والسادس للمترو، وافتتاح المرحلة الرابعة بالخط الثالث وتشمل 10 محطات، ووضع حجر الأساس لمحطة عدلى منصور التبادلية الضخمة.

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