فيديو.. مساجد كبرى تزين سماء محافظات الجمهورية

وأشار التقرير، إلى أن القاهرة عرفت بمدينة الألف مئذنة، ومصر بها حاليا الآلاف من المساجد، التى تقوم الدولة ببنائها بشكل يومى، كما أنها تقوم بتطوير وإعادة إعمار المساجد.
وشهدت الإسكندرية، اليوم الجمعة، افتتاح 9 مساجد جديدة بمحور المحمودية ومنطقتى سموحة و"بشائر الخير 3"، وذلك ضمن المشروعات الجديدة.
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