العبوا رياضة.. الصحة: 7 أسباب للإصابة بالأمراض غير السارية

أعلنت وزارة الصحة و السكان، عن أسباب الإصابة بالأمراض غير السارية. وأوضحت الوزارة، الاسباب كالتالي:- الخمول البدني وقلة النشاط التغذية غير السليمة استهلاك الكحول Advertisements ارتفاع ضغط الدم استهلاك التبغ السمنة الوراثة ونصحت وزارة الصحة بممارسة الرياضة، لتجنب الإصابة بهذه الأمراض.

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