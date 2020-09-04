الكلية الإكليريكية بالأنبا رويس تبدأ قبول دفعة جديدة من الطلاب

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ويقبل المعهد خريجي الجامعات فقط من الآباء الكهنة والخدام والخادمات حيث يحصلون من خلاله على درجة الدبلوما، في أحد التخصصات التالية: الرعاية الكنسية، الكتاب المقدس، الحياة الكنسية، الإرشاد الروحي، الإرشاد النفسي، الإرشاد الأسري، الموارد البشرية، رعاية الطفولة، رعاية المسنين.
كما يتيح لخريجيه فرصة الحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه، وللمعهد ٣٨ فرعا داخل مصر (للدراسة بنظام الانتساب) و ١٨ فرعًا خارج مصر للدراسة بنظام "online" إلى جانب الفرع الرئيسي الذي يعمل بنظام الانتظام.
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